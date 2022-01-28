Министр жилполитики Крыма ушел в отставку

Министерство жилполитики Крыма Скорин возглавлял с 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр жилищной политики и госстройнадзора Максим Скорин подал в отставку. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Республики Крым.

Согласно опубликованному документу, отставку министра принял глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Принять отставку Скорина Максима Геннадиевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра жилищной политики и государственного строительного надзора согласно поданному заявлению, - говорится в документе.

Напомним, Максим Скорин возглавлял министерство жилищной политики Крыма с момента его создания - с сентября 2020 года. Тогда согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова была преобразована Служба госстроительного надзора.

Кто займет вакантный пост вместо Максима Скорина на данный момент неизвестно.

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