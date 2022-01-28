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Происшествия28 января 2022 12:00

В Симферополе 70-летний пенсионер задержал дебошира, громившего машины

Мужчина оказался ветераном Северного флота
Ирина ГЕРЦ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: скриншот из видео, предоставленного МВД РФ по Республике Крым

Фото: скриншот из видео, предоставленного МВД РФ по Республике Крым

В Симферополе 70-летний пенсионер задержал преступника, который громил припаркованные автомобили. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, преступник был вооружен отверткой и молотком.

- Леонид Ильич Гордеев, в прошлом командир поисково-спасательного судна, ветеран Северного флота России, проживает на улице Мате Залки в г. Симферополе. Ночью он услышал, что во дворе сработали сигнализации на автомобилях. Мужчина решил проверить, что происходит, и вышел на улицу. Там он увидел, как неизвестный молотком бьет транспортные средства и прокалывает колеса, - рассказали в пресс-службе МВД.

Полицию вызвала супруга ветерана, а до момента приезда наряда 70-летний симферополец своими силами удерживал преступника.

Дебошира, которым оказался 43-летний житель крымской столицы, задержали по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений». В содеянном он сознался, отметив, что был пьян. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пенсионеру Леониду Гордееву полиция выразила благодарность за помощь в задержании преступника и проявленную смелость.

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