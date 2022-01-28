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Общество28 января 2022 13:18

Мужчины подрались в ехавших «Жигулях» посреди трассы в Алуште

Машина чуть не влетела в ограждение
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Пассажиры подрались внутри салона. Фото: скриншот из видео

Пассажиры подрались внутри салона. Фото: скриншот из видео

В Алуште водители стали свидетелями, как в салоне ехавшего впереди авто разыгралась целая драма: между пассажирами вспыхнул конфликт и завязалась драка, к которой, совсем не кстати, подключился еще и водитель.

Скорее всего, шофер пытался утихомирить драчунов, но в результате машину начало заносить, и он чуть не врезался в ограждение. Видео со странным инцидентом очевидцы опубликовали в соцсетях.

- Что-то странное произошло на выезде из Алушты в сторону Симферополя. В салоне «Жигулей» вспыхнула драка, из-за которой автомобиль едва не влетел в отбойник, - прокомментировал произошедшее очевидец.

Судя по комментариям на записи, оригинал которой можно найти в соцсетях, автор ролика был обеспокоен происходящим, так как все могло закончиться ДТП.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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