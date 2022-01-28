Крым с начала года во второй раз побил рекорд по потреблению электроэнергии

Потребление электроэнергии в Крыму возросло из-за холодной погоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму зафиксировали исторический максимум энергопотребления. Об этом сообщили в пресс-службе оператора Единой энергетической системы.

- 26 января в энергосистеме Республики Крым и Севастополя при среднесуточной температуре наружного воздуха 5,4 градуса Цельсия ниже нуля потребление мощности достигло 1 623 МВт, что на 54 МВт больше величины исторического максимума, достигнутого в предыдущем осенне-зимнем периоде, - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе управления, ранее величина исторического максимума была достигнута 20 января прошлого года. Таким образом, первоначальный рекорд полуостров побил уже второй раз за год и третий раз с начала осенне-зимнего периода - 24 декабря 2021 года, а также 25 и 26 января 2022.

Стоит отметить, что среднесуточные температуры 25 и 26 января достигали -12 градусов Цельсия.

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