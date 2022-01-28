КФУ переходит на дистанционное обучение до 20 февраля

Студенты КФУ вновь переходят на удаленное обучение. Фото: vernadskycfu/instagram

Крымский федеральный университет с 31 января переходит на дистанционный формат обучения. К занятиям в аудиториях студенты вновь вернутся 20 февраля этого года, сообщили в пресс-службе вуза.

Медицинская академия будет работать в дистантно-практическом формате. То есть занятия будут проходить онлайн, но при необходимости студенты смогут принять участие в работе системе здравоохранения республики.

Институт педагогического образования и менеджмента (город Армянск), Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (пгт. Советский), Прибрежненский аграрный колледж, а также Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж (село Маленькое) продолжат работать в очном формате.

Напомним, в Крыму число классов, переведенных на «удаленку» из-за ковида, снизилось до 180. Ранее в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Крыму власти республики вернули систему пропусков по QR-кодам во все общественные места. Также запрещены развлекательные мероприятия в ресторанах.

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