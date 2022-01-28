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Происшествия28 января 2022 13:36

В Евпатории женщина обокрала своих работодателей на 2,4 миллиона рублей

Ей грозит до 2 лет лишения свободы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Евпатории суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 2,4 миллиона рублей

В Евпатории суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 2,4 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории суд приговорил уроженку Забайкальского края к заключению за кражу крупной суммы у своих работодателей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В период с 2019 по 2020 гг., работая бухгалтером у двух частных предпринимателей, женщина украла с их счетов 2,4 миллиона рублей. Деньги она распределила между своим счетом и счетом своего парня.

- Кроме того, главный бухгалтер, имея доступ к сейфу, в котором хранились наличные денежные средства предпринимателя совершила кражу еще 145 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Теперь ей грозит до 2 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 70-летний пенсионер задержал дебошира, громившего машины. Мужчина оказался ветераном Северного флота.

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