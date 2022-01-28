Часть Симферополя останется без электроэнергии 31 января и 1 февраля

Электроэнергии не будет в рабочее время понедельника и вторника Фото: Анна КИРИЕНКО

Часть Симферополя 31 января и 1 февраля останется без электроснабжения. Городской РЭС проводит капитальный ремонт на сетях.

С 8 утра и до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Гоголя, 103-105;

ул. Жигалиной, 2-16а, 1-19;

ул. Калинина, 42-68, 47-61;

ул. Рабочая, 2-16/19, 1-13;

ул. Геническая, 2-4, 1-3;

ул. Самохвалова, 2-8, 1-35;

ул. Кубанская, 2;

пр. Победы, 290-312, 211-243;

пр. Победы/ул. Самохвалова, 233;

ул. Таманская, 2-32, 1-27;

ул. Волочаевская, 76, 45-55;

ул. С.Лазо, 3;

ул. Полюсная, 6-36, 1-15;

ул. Хабаровская, 2-28, 1-23;

В микрорайоне «Каменка» на территории садовых товариществ «Энергия», «Урожай», «Степное».

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