Москва профинансирует ремонт 33 дворов в Ялте

Планируется благоустроить семь придомовых три общественных территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте в этом году отремонтируют 33 дворовых территории. Как сообщили в пресс-службе администрации Ялтинского городского округа, средства на эти цели будут выделены из бюджета города Москвы.

- Работы будут проводиться в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Соглашения заключены между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. Завершить благоустройство планируется до конца года, - уточнили в пресс-службе.

Работы будут выполнены по следующим адресам:

Улица Васильева, №2, 4, 9, 11, 13, 15, 17;

Улица Тренева, 3;

Улица Киевская, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20;

Улица Московская, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 53;

Улица К. Маркса, 11, корп. 1, корп. 2;

Улица Спендиарова, 4, 8.

В рамках программы также запланирован капитальный ремонт трех общественных территорий - площади , площади «Дружба» в Массандре и площади Восьми платанов в Форосе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50