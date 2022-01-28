Подростки могут привиться «Спутником М» во всех крупных больницах Крыма

Привиться вакциной подростки смогут с разрешения родителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму стартовала вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики Крым, первые десять детей уже вакцинированы в Симферопольской поликлинике №3.

- Поступившая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак-М» передана во все медицинские организации, подведомственные Минздраву Крыма и имеющие прикрепленное детское население. Вакцинация детей 12-15 лет проводится с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить все необходимые документы самостоятельно, - говорится в сообщении.

Напомним, вакцину «Спутник М», которой можно прививать крымчан от 12 до 17 лет, привезли в прививочные пункты Крыма и Севастополя в середине текущей недели. Как добавили в пресс-службе Минздрава, уточнить наличие вакцины в определенном прививочном пункте можно на официальном сайте ведомства.

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