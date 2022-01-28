В Севастополе из-за непогоды перекрыли рейд через бухту

В сторону Северной будут ходить дополнительные автобусы Фото: Евгения ГУСЕВА

Дорожные службы из-за непогоды перекрыли рейд через Севастопольскую бухту в сторону Северной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

-Организована работа автобусов, которые следуют по маршрутам «площадь Захарова-площадь Нахимова» и «площадь Нахимова - площадь Захарова». Призываем учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, ранее в сторону Северной стороны перекрыли паромное сообщение. Данная мера была принята из-за ремонта причала. При этом, рейд севастопольской бухты оставался открытым - пассажирские катера ходили по расписанию.

Восстановить паромное сообщение планировалось до конца недели.

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