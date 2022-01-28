В Севастополе двух пьяных дебоширов задержали за курение в автобусе

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Севастополя, которые курили в общественном транспорте. Как сообщили в пресс-службе главного управления федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю, тревожный сигнал поступил из автобуса, находящегося на конечной остановке в центре города.

- Водитель почувствовал в салоне сильный запах табачного дыма. Действительно, в салоне транспортного средства, двое молодых людей, по внешним признакам находившихся в состоянии алкогольного опьянения, курили и нецензурно выражались. На замечания и просьбы водителя и пассажиров покинуть салон автобуса, правонарушители ответили угрозами физической расправы, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники силового ведомства задержали дебоширов и передали их в полицию. Уточняется, что один из хулиганов уже привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка аналогичным образом.

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