Погода на 29 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов тепла

В Симферополе ожидается мокрый снег.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 января на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь, мокрый снег. Гололедица. Ветер до 13 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
В городе-герое Севастополе облачно. Небольшой дождь. Днем северо-западный ветер до 15 м/с. Столбик термометра покажет +3…+5°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +2…+6°, западный ветер 2-17 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +2…+7°, северо-западный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность.
В Керчи 0…+4 °, западный ветер 3-11 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +1…+7°, западный ветер 3-10 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +2…+4°, юго-западный ветер 5-14 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое 0…+4°, скорость северо-западного ветра 5-12 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.
Вода в Черном море +5…+9°.
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