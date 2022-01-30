Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 31 января 2022

Электричество исчезнет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
31 января часть Симферополя и Севастополя останется без света. Перебои с электричеством займут несколько часов.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
С 8.00 до 17.00
улица Гоголя, 103, 105;
улица Жигалиной, 2-16а (чет), 1-19 (нечет);
улица Калинина, 42-68 (чет), 47-61 (нечет);
улица Рабочая, 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет);
улица Геническая, 1-4; улица Кубанская, 2;
улица Самохвалова, 2-8 (чет), 1-35 (нечет);
проспект Победы, 290-312 (чет), 211-243 (нечет);
проспект Победы/улица Самохвалова, 233;
улица Таманская, 2-32 (чет), 1-27 (нечет);
улица Волочаевская, 76, 45-55 (нечет);
улица Сергея Лазо, 3;
улица Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет);
улица Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет);
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Энергия», «Урожай», «Степное»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
проспект Победы 21-А
улица Горпищенко 69-73,84-86
улица Фильченкова 43
улица Ленина 14-18
улица Луначарского 9-Б,9
с 9.00 до 17.00
улица Каменистая 3-17
улица Жерве 2-26
переулок Жерве 2-А,2-16,3
улица Силантьева 44-48,1-5,17-29
улица Скалистая 1-5
проезд Каменистый,10
с 9.00 до 13.00
село Полюшко
улица Зеленая, кад.1360,22-26,21-а,7,13,17-19,23-27;2-8,1-Б,1-5
улица Золотистая 8-А,6-10,17-А,17-Б,1-11,15,19
улица Колосистая 44-68,43-67,20-А,2-42,21-41; 3-13,17
улица Луговая 4-18,1-17; 20-42,19-43
улица Решидова 2-2426-50,23-49;1-21
улица Виноградная 38-А,24-48,17-43
улица Качинское шоссе Орловка,5
с 8.00 до 16.00
проезд Генерала Острякова 185-а,189-а,225-а,225-б,225-д,227-г, 189-191(нечет),195,215-227
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