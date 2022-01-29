Часть улиц Симферополя осталась без воды

Воду подвозят в автоцистернах. Фото: Вода Крыма

Центральная часть Симферополя осталась без воды до 23.00. Произошел порыв на сетях холодного водоснабжения. С 9 утра пятницы и по настоящее время нет воды в домах по улице Толстого, Декабристов, Тренева, Г. Морозова, Киевская, Шполянская, Дзержинского, а также на прилегающих улицах и переулках. Водовозки стоят на перекрестке улиц Толстого и Тренева, Декабристов и Морозова до 11 часов.

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