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Общество29 января 2022 6:51

Часть улиц Симферополя осталась без воды

Порыв на сетях
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Воду подвозят в автоцистернах. Фото: Вода Крыма

Воду подвозят в автоцистернах. Фото: Вода Крыма

Центральная часть Симферополя осталась без воды до 23.00. Произошел порыв на сетях холодного водоснабжения. С 9 утра пятницы и по настоящее время нет воды в домах по улице Толстого, Декабристов, Тренева, Г. Морозова, Киевская, Шполянская, Дзержинского, а также на прилегающих улицах и переулках. Водовозки стоят на перекрестке улиц Толстого и Тренева, Декабристов и Морозова до 11 часов.

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