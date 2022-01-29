В центре Евпатории бетоновоз ушел под землю

В аварии никто не пострадал. Фото: КИА

В центре Евпатории на улице Кирова бетоновоз ушел под землю. Под многотонным грузовиком повалился асфальт, обнажив промоину в грунте.

Как пишут пользователи социальных сетей, бетоновоз завалился на бок рядом с трамвайными путями. Водитель не пострадал, ему пришлось вбираться через пассажирское сидение из кабины. Сейчас на месте находится вышка коммунальных служб.

Промоины в грунте не редко становятся причиной аварий. В прошлом году асфальт просел под мусоровозом в Алуште. В яму на дороге в декабре провалился грузовик в Симферополе.

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