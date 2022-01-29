Проезд на Ай-Петри закрыт до весны

Перевозчики на внедорожниках готовы поднять к облакам любого. Фото: Погода на Ай-Петри/Эмир-Али Мустафаев

Министерство транспорта Крыма перекрыло проезд на плато Ай-Петри до 1 марта. Приказ Минтранса разместила Служба автомобильных дорог, которой поручено выставить дорожные знаки и посты на въезде со стороны Бахчисарая и Ялты.

- Движение прекращено с целью обеспечения безопасности дорожного движения в связи с угрозой схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда, - пояснили в ведомстве.

Любители санок и лыж в социальных сетях недоумевают — зачем ограничивать проезд к одному из самых популярных мест зимних катаний?

- Легче закрыть дорогу, чем исполнять свои обязанности по ее обслуживанию. Опять расписались в своей профнепригодности, - пишут крымчане.

Другие делятся опытом — через пост контроля пропускают полноприводные автомобили. И если бы «пузотеры» и «любители лысой резины» не создавали проблем при спуске и подъеме на плато Ай-Петри, никто бы не стал ограничивать людей в их желании активно проводить досуг.

Сегодня подъемник работает. Фото: Погода на Ай-Петри

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