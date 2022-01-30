Погода на 30 января 2022 года в Крыму и Севастополе: дождь и мокрый снег

Дожди наполнили водой горные водопады. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 января на Крымском полуострове синоптики обещают дождь и мокрый снег.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В город-герое Севастополе облачно. Мокрый снег, дождь. Днем юго-западный 15-20 м/с. Воздух в дневное время прогреется до +5…+7°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +1…+5°, юго-западный ветер 5-20 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Евпатории +2…+7°, юго-западный ветер 9-19 м/с. Переменная облачность, снег с дождем.

В Керчи -1…+5°, юго-западный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии 0…+6°, юго-западный ветер 4-16 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском 0…+6°, юго-западный ветер 6-16 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Джанкое -3…+6°, скорость северо-западного ветра 4-15 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +5…+9°.

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