Погода на 30 января 2022 года в Крыму и Севастополе: дождь и мокрый снег

Дожди наполнили водой горные водопады.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
30 января на Крымском полуострове синоптики обещают дождь и мокрый снег.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В город-герое Севастополе облачно. Мокрый снег, дождь. Днем юго-западный 15-20 м/с. Воздух в дневное время прогреется до +5…+7°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +1…+5°, юго-западный ветер 5-20 м/с. Пасмурно, снег с дождем.
В Евпатории +2…+7°, юго-западный ветер 9-19 м/с. Переменная облачность, снег с дождем.
В Керчи -1…+5°, юго-западный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии 0…+6°, юго-западный ветер 4-16 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском 0…+6°, юго-западный ветер 6-16 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.
В Джанкое -3…+6°, скорость северо-западного ветра 4-15 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море +5…+9°.
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