Около двух десятков улиц Симферополя останутся без воды 31 января

Воды по указанным адресам не будет весь день Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе 31 января более двух десятков улиц останутся без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 08.00 до 17.00 краны буду сухими по адресам: улица Тарабукина, улица Бархатовой, улица Долетова, улица Дарвина, улица Нестерова, улица Токарева, улица Жирова, улица Цветочная, улица Скифская, улица Связистов, улица Винницкая, переулок Конечный, улица Петровская Балка, улица Крылова, уд. Коммунальная, улица С. Перовской, улица Пирогова, улица Дацуна, улица Б. Хохлова, улица И. Голубца, улица З. Рухадзе, улица Ген. Родионова, а также прилегающие улицы и переулки.

Уточняется, что запланированы ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения по улице Нестерова.

Ранее сообщалось, что проезд на Ай-Петри закрыт до весны. Полноприводные автомобили пропускают.

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