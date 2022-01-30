Где хранятся новогодние украшения Симферополя

В Симферополе есть 4 склада, где хранятся все новогодние украшения. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации крымской столицы

В Симферополе почти завершился процесс уборки новогодних украшений, которые распределяют по четырем складам МБУ «ГОРСВЕТ», сообщил главный инженер предприятия Владимир Артеменко.

Перед следующей установкой все украшения вновь проверят и отремонтируют. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации крымской столицы/telegram

- Помещение склада сухое, имеется естественная вентиляция. Все украшения упаковываются и отдельно раскладываются, чтобы не было каких-то повреждений и деформаций в течение года до следующего их размещения, - рассказал Артеменко.

По его словам, перед установкой декораций проводится полная их проверка, так же, как и перед их упаковкой и складированием. В ходе профилактики выявляются появившиеся дефекты и проводится ремонт. В этом году большая часть монтажных и демонтажных работ проводилась силами подрядных организаций, так как иллюминаций было очень много. На то, чтобы упаковать все украшения до следующих новогодних праздников, у рабочих в среднем уходит неделя.

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