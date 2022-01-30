На дороги Симферополя за ночь высыпали 25 тонн реагента

Ночью в городе шел снег. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В ночь на 30 января Симферополь накрыло новым слоем снега. На дорогах города работали 120 дворников и 11 снегоуборочных машин, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- С учетом обильного снегопада днем на улицах Симферополя работают 9 КДМ. В настоящее время спецтехника очищает основные магистрали для обеспечения движения общественного транспорта, - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 30 января в крымской столице выдастся хмурым, но не таким уж морозным. В городе облачно с прояснениями. Также продолжит идти снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +1…+3°.

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