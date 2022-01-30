Снежная буря движется на Крым: на ближайшие два дня объявлено штормовое

В Крыму вновь ухудшится погода Фото: Борис КОКУРИН

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 30 и 31 января, сообщили в пресс-службе МЧС по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр. Местным жителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

- Днем и до конца суток 30 января, ночью и утром 31 января в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, дождь, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, - говорится в сообщении.

Местным жителям напомнили про меры безопасности на период непогоды: следует соблюдать особую осторожность при движении на дорогах, не превышать скорость на опасных поворотах, подъемах и спусках, сторониться слабо укрепленных рекламных щитов и иных конструкций, не парковать под деревьями автомобили. Также следует воздержаться от посещения лесов, гор, а также территории акваторий.

Ранее сообщалось, что на дороги Симферополя за ночь высыпали 25 тонн реагента. Город накрыло новым слоем снега.

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