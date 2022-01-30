Крым получит 120 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры

Спортивную инфраструктуру в Крыму будут активно развивать Фото: Андрей АБРАМОВ

Крым в ближайшие три года получит 120 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Из них 20 миллионов рублей поступят уже в этом году, 60 миллионов рублей - в 2023, еще 40 миллионов рублей - в 2024 году. По планам, за счет этих средств в республике построят места для занятия спортом с доступом к интернету.

Такая инфраструктура поможет пробудить интерес местных жителей к активному, здоровому образу жизни. Уточняется, что работа ведется в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее сообщалось, что Крым в 2022 году получит 31,2 миллиона рублей на зарплату врачей и среднего медперсонала. По прогнозам, количество специалистов в новом году значительно вырастет.

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