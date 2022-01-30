Часть Симферополя останется без воды 31 января

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые улицы Симферополя останутся без воды 31 января, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе с 08.00 до 17.00 связи с работами на сетях холодного водоснабжения по улице Нестерова воды не будет по адресам: улица Тарабукина, улица Бархатовой, улица Долетова, улица Дарвина, улица Нестерова, улица Токарева, улица Жирова, улица Цветочная, улица Скифская, улица Связистов, улица Винницкая, пер. Конечный, улица Петровская Балка, улица Крылова, уд. Коммунальная, улица С. Перовской, улица Пирогова, улица Дацуна, улица Б. Хохлова, улица И. Голубца, улица З. Рухадзе, улица Ген. Родионова, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что на дороги Симферополя за ночь высыпали 25 тонн реагента. Город накрыло новым слоем снега.

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