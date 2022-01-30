В Симферополе ищут владельца НТО на Залесской

Управление торговли и бытового обслуживания населения разыскивает владельца НТО. Фото: simadm.ru

В Симферополе Управление торговли и бытового обслуживания населения разыскивает собственника нестационарного торгового объекта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Объект находится по адресу: город Симферополь, улица Залесская, в районе дома № 98.

Чтобы получить более детальную информацию, необходимо обращаться в Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя, по адресу: город Симферополь, улица Самокиша, д.30 каб.68 (torgovlya@simf.rk.gov.ru).

Ранее сообщалось, что власти Симферополя ищут владельцев гаражей на улице Промышленная. За детальной информацией нужно обратиться в Управление муниципального контроля.

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