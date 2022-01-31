Погода на 31 января 2022 года в Крыму и Севастополе: действует штормовое предупреждение

В горах Крыма хозяйничает зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 января на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики обещают снег, мокрый снег, дождь, гололедицу и юго-западный ветер до 25 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег. На дорогах гололедица. Днем западный ветер до 18 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь. Днем западный 10-15 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +6…+8°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +4…+6°, западный ветер 2-15 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Евпатории +4…+6°, западный ветер 5-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь. В Керчи +2…+7°, западный ветер 5-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +1…+7°, юго-западный ветер 4-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +3…+5°, западный ветер 6-14 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +1…+6°, скорость западного ветра 6-14 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +9…+9°.

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