В Симферополе в выходные ГИБДД ловила пьяных водителей

На территории Симферополя прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Фото: simadm.ru

В Симферополе с 28 по 30 января прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Чтобы на территории города было меньше грубых нарушений ПДД, а также безопасно на дорогах, сотрудники ГИБДД искали шоферов, которые сели за руль в нетрезвом виде.

В качестве наказания для нарушителей предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Крыму на пьяного водителя без прав завели уголовное дело. Парня задержали, когда он, напившись, отправился к другу.

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