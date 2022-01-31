В Керчи бесследно исчез 54-летний мужчина с голубыми глазами

Андрей Панов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Жителя Керчи уже две недели ищут близкие.

- Пропал Панов Андрей Анатольевич, 54 года (1967 года рождения) город Керчь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Волонтеры отметили, что с 14 января 2022 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 180 сантиметров рост, худощавый, голубые глаза, седые волосы.

Андрей Панов был одет в кофту и брюки черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112. Звонки бесплатные.

Напоминаем, что волонтеры и полиция продолжают искать 17-летнего жителя Симферополя Тимофея Прошина и 25-летнюю Елизавету Шафрановскую из Ялты.

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