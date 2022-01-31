Ялта вошла в топ-10 романтических направлений отдыха вдвоем в феврале 2022

Ялта - подходящее место для романтических отношений. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский курорт Ялта востребован у туристов, которые планируют отдохнуть вдвоем этой зимой.

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив статистику брони с 1 по 28 февраля 2022, составили рейтинг направлений, которые выбирают пары.

В рейтинге, посвященном дню влюбленных, которое отмечается 14 февраля, «золото» досталось Ялте, «серебро» у Питера, «бронзу» отдали Сочи.

Топ-10 самых романтических направлений отдыха вдвоем в феврале 2022 (средняя цена в рублях брони жилья в сутки):

Ялта, 2276

Санкт-Петербург, 2180

Сочи, 1632

Москва, 2495

Банное, 4188

Пятигорск, 1238

Екатеринбург, 3160

Минск, 3281

Калининград, 1600

Казань, 1900

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