Ялта вошла в топ-10 романтических направлений отдыха вдвоем в феврале 2022

Ялта - подходящее место для романтических отношений.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский курорт Ялта востребован у туристов, которые планируют отдохнуть вдвоем этой зимой.
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив статистику брони с 1 по 28 февраля 2022, составили рейтинг направлений, которые выбирают пары.
В рейтинге, посвященном дню влюбленных, которое отмечается 14 февраля, «золото» досталось Ялте, «серебро» у Питера, «бронзу» отдали Сочи.
Топ-10 самых романтических направлений отдыха вдвоем в феврале 2022 (средняя цена в рублях брони жилья в сутки):
Ялта, 2276
Санкт-Петербург, 2180
Сочи, 1632
Москва, 2495
Банное, 4188
Пятигорск, 1238
Екатеринбург, 3160
Минск, 3281
Калининград, 1600
Казань, 1900
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