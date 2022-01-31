В Симферополе росгвардейцы нашли потерявшуюся 13-летнюю девочку

В Крыму росгвардейцы помогли вернуть родителям потерявшегося ребенка. Фото: 82.rosguard.gov.ru

Росгвардейцы помогли найти заблудившегося на улицах Симферополя 13-летнего подростка, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю. Вечером девочка не смогла самостоятельно вернуться домой.

- Следуя по маршруту патрулирования, росгвардейцы заметили девочку, подходящую под описание. В ходе беседы она рассказала, что потерялась, а домашнего адреса и телефона родителей не помнит, - говорится в сообщении.

С помощью сотрудников местного отдела полиции ребенка целым и невредимым вернули в семью.

Ранее сообщалось, что в Керчи бесследно исчез 54-летний мужчина с голубыми глазами. Андрей Панов пропал 14 января.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50