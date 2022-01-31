Керчанину грозит срок за кражу 250 тысяч рублей у родного дяди

Парень продал недавно купленный гараж с инструментами. Фото: https://82.мвд.рф/

Уехав в командировку, 53-летний керчанин оставил своему племяннику банковскую карту, предупредив, что снимать деньги можно только посоветовавшись с ним. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, молодой человек не внял наставлениям старшего, и теперь ему грозит 5 лет лишения свободы.

- Пока родственник отсутствовал, молодой человек воспользовался картой и купил гараж. А когда мужчина вернулся из командировки, то обнаружил, что с карты списана значительная сумма денег, а из его гаража пропали дорогие электроинструменты и 1150 долларов, - говорится в сообщении.

Поссорившись с дядей, парень решил продать недавно купленный гараж со всеми инструментами, но деньги так и не вернул. Оценив ущерб в 250 тысяч рублей, мужчина заявил на племянника в полицию. На молодого человека завели уголовное дело, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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