В Крыму и Севастополе 31 января 2022 зафиксировали 1037 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии на полуострове было выявлено 133 142 заболевших Covid-19. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 595 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии на полуострове было выявлено 133 142 заболевших Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

- За истекшие сутки госпитализировано 117 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 51 733 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 207 человек, выздоровевших за весь период - 123 428, - отметили в пресс-службе ведомства.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе-герое Севастополе зафиксировали 442 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 3 человека в возрасте от 68 до 84 лет.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 19 человек. Выписаны 17 пациентов, всего за сутки выздоровели 25 человек. На данный момент в больницах находится 501 пациент, из них 418 - с подтвержденным COVID-19, - отметили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50