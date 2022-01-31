Крым оттает к выходным: на полуострове ожидается до +9° тепла

На выходных Крым немного оттает после долгих заморозков Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Впереди еще целый месяц зимы - февраль, однако на предстоящих выходных крымчан может порадовать незначительное потепление. По прогнозам синоптиков, столбики термометров уже скоро будут показывать +5...+9 градусов тепла.

Ну а пока, в течение предстоящей недели, по ночам будет относительно прохладно - от -2 до +3 градусов. Днем в самом лучшем случае от 0 до +5, и даже от -1…+4. Такая погода будет сохраняться несколько дней.

- К выходным есть надежда, что в дневные часы будет потепление до +4…9. Будет достаточно теплый старт февраля. Что касается долгосрочного видения, то февраль, на мой взгляд, по температурному фону будет строго соответствовать климатической норме. В ночные часы это -2…-6, в дневные до +5,5, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Снежных сугробов горожанам пока ждать не стоит, разве что искать их в горах - там они будут достигать 25-30 сантиметров.

Напомним, на Крымском полуострове 30 января действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают в Симферополе пасмурный и дождливый понедельник, временами возможен снег. Дороги по-прежнему скованы гололедом.

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