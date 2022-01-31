В «Генбанке» крымчане смогут весь год оплачивать электроэнергию без комиссии

АО «Генбанк» оказывает услуги по беспроцентному приему и переводу денежных средств физических лиц за потреблённую электроэнергию

С 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года во всех сервисах обслуживания АО «Генбанк» физические лица могут произвести оплату за электроэнергию в пользу поставщика услуг ГУП РК «Крымэнерго» без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Оплата за электроэнергию будет приниматься:

- в кассах офисов Банка;

- в устройствах самообслуживания Банка: платежные терминалы и банкоматы;

- через интернет-банк и мобильное приложение «Мои Деньги онлайн».

АО «Генбанк» оказывает услуги по беспроцентному приему и переводу денежных средств физических лиц за потреблённую электроэнергию в порядке и сроки, предусмотренные договором № 1289/730 от 18.11.2021г. на оказание услуг заключенным с ГУП РК «Крымэнерго».

Подробности уточняйте по телефону: 8 (800) 333-55-45 (единый по России) или на сайте АО «Генбанк».