У берегов Крыма ловят радужную форель, «сбежавшую» из Сочи

У берегов Крыма начали ловить радужную форель, сбежавшую из питомника в Сочи. Фото: sandro.kiriak/instagram

Крымские рыбки уже несколько дней хвастают в разных пабликах своим уловом радужной форели. Несколько дней назад сильный шторм повредил ограждение одного из питомников в Адлере, и уплывшая рыба буквально заполонила прибрежные зоны Сочи, Туапсе, Геленджика и даже Крыма.

- На кубанском побережье уже несколько дней ажиотаж - все рыбацкие паблики от Сочи до Новоросса хвастают уловами радужной форели, которая, как говорят, вырвалась из сетей какого-то адлерского питомника, - цитирует КИА крымского блогера Сандро Кириака.

По его словам, на волю в Черное море «ушло» около 300 тонн рыбы. Ну а крымским рыбакам радость - вес одной особи достигает от 1,5 до 2 кг.

- Сейчас на берегах Судакской бухты волны, ветер, мокрый снег, переходящий в дождь, и град, а в море - форель. Деликатес прямиком из южной столицы России зашел гостинцем эдаким, - пишет блогер.