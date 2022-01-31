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Экономика31 января 2022 9:24

Завершение ремонта площади имени Ленина в Симферополе сдвинули еще на месяц

Работы тормозят погодные условия
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Реконструкция площади началась в апреле 2021 года

Реконструкция площади началась в апреле 2021 года

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Срок завершения благоустройства площади имени Ленина в Симферополе перенесли еще на месяц из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Срок завершения благоустройства перенесли. По словам подрядчика, нужен еще месяц при условии хорошей погоды, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, к реконструкции площади приступили в апреле прошлого года. Чтобы ускорить процесс работ, подрядная организация существенно увеличила производственные мощности на объекте. В настоящий момент работы на объекте находятся на финальной стадии, основная часть реконструкции уже позади.

Ранее сообщалось, что на ремонт набережной в Евпатории выделят 250 миллионов рублей. Деньги будут направлены на ремонт дворов.

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