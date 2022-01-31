На Ай-Петри закрыли проезд из-за угрозы схода лавин

Проезд на Ай-Петри будет закрыт до весны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму из-за угрозы схода снежных лавин объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, ограничения продлятся с 31 января до 2 февраля.

- В связи со складывающейся обстановкой Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: проезд на плато Ай-Петри закрыт со стороны города Бахчисарай и города Ялта силами ГИБДД, - уточнили в пресс-службе МЧС.

Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать правила безопасности в горной местности.

Напомним, проезд на Ай-Петри для легковых автомобилей закрыт до 1 марта. Движение прекращено в связи с угрозой схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда.

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