Летом в Крым будут летать самолеты из 50 городов

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. Фото: new.sipaero.ru

В летнюю маршрутную сеть аэропорта «Симферополь» теперь входит 50 городов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В этом году уже 12 компаний начали продавать билеты в рамках весенне-летнего расписания, которое будет действовать с 27 марта по 29 октября.

По планам, география полетов в Крым начнет резко расширяться в конце мая - начале июня. Большая часть всех рейсов запланирована в Москву и Санкт-Петербург. Дале по мере убывания идут Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань и Тюмень.

- За два месяца до перехода на новое расписание количество заявленных направлений уже достигло полусотни, что больше, чем наблюдалось в этот же период прошлого года, - сообщил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

По его словам, география полетов в летний период продолжит расширяться, что позволит крымчанам с легкостью путешествовать по всей стране, а также сделает полуостров более доступным для жителей других регионов России.

Ранее сообщалось, что возле аэропорта «Симферополь» намерены построить трехзвездочный отель на 200 человек. На данном этапе идут поиски инвесторов.

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