В Крыму развернули 328 дополнительных коек для больных коронавирусом

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В крымских больницах за сутки развернули 328 дополнительных коек для больных коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

По его словам, если количество госпитализированных увеличится, будет задействован резервный коечный фонд - это больше 5 тысяч коек.

- На сегодняшний день для стационарного лечения пациентов с COVID-19 и внегоспитальными пневмониями в Крыму развернута 1 971 койка в 29 учреждениях здравоохранения, из них 1 730 - для взрослых, 241 - для детей. С кислородной поддержкой – 1 628 коек, - сообщил Антон Лясковский.

Кроме того замминистра отметил, что в больницах есть резерв препаратов, которые рекомендованы для лечения коронавируса и осложнений.

В стационарах, по данным Антона Лясковского, находятся 1596 пациентов с коронавирусом, из которых 182 человека младше 18 лет, 552 - в возрасте от 19 до 60 лет и 862 пациента старше 60 лет.

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 156 больных, еще 666 пациентов получают оксигенотерапию.

Амбулаторно лечатся 2 231 человека с COVID-19.

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