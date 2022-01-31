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Общество31 января 2022 10:18

За сутки на дороги Симферополя высыпали 40 тонн реагента

За состоянием города продолжают следить 290 человек
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На дороги столичного города высыпали еще почти полтонны реагента. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

На дороги столичного города высыпали еще почти полтонны реагента. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

В ночь на 31 января на дороги Симферополя высыпали 40 тонн противогололедного реагента, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В круглосуточном режиме за состоянием города продолжают следить 290 сотрудников предприятия МБУ «Город», убирая снег и очищая дорожное полотно ото льда.

-Ночью на маршрутах работали 12 комбинированных дорожных машин. В дневную смену -6 КДМ. Использовано порядка 40 тонн реагента «Бионорд», - приводит пресс-служба слова заместителя директора МБУ «Город» Эльвиры Евтуховой.

Работники продолжают трудиться в столичном городе с раннего утра. Также в работе задействовано 4 трактора для очистки тротуаров и погрузки снега.

Напомним, на Крымском полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Но уже к выходным, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается небольшое потепление.

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