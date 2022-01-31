В Симферополе за ночь выпало десять сантиметров снега

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе ожидаются очень сильные осадки. Устранять последствия снегопадов в городе только за ночь 30 января вышли более десяти машин дорожных служб.

Как сообщила КП-Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, за минувшие сутки в Симферополе выпало десять сантиметров снега. В два раза больше осадков выпало на Ай-Петри - там снежный покров увеличился за сутки на 20 сантиметров.

В ночь с 30 на 31 января на уборку на городских маршрутах работали 12 комбинированных машин дорожной техники. Кроме уборки снега, специалисты МБУ «Город» также обрабатывают проезжую часть реагентом - его было использовано порядка 40 тонн.

- Уборкой и вывозом снега с раннего утра занимаются 290 сотрудников. Также задействовано четыре трактора для очистки тротуаров и погрузки снега, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее крымское МЧС до 2 февраля объявило штормовое предупреждение из-за большого количества осадков. Кроме того, до 1 марта для легковых автомобилей будет закрыт въезд на плато Ай-Петри.

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