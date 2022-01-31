Молодые крымчане после ковида жалуются на одышку и панические атаки

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У молодых крымчан, перенесших коронавирус в легкой форме, наблюдается ухудшение памяти, слабость и другие неприятные последствия, сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

- Есть мнение о том, что новый штамм «Омикрон» протекает легче, чем его предшественник «Дельта», однако важно понимать, что заражение коронавирусом все же сопряжено с риском тяжелого течения заболевания и летального исхода, - отметил замминистра.

Особенно риск сохраняется для людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Также остается высоким количество тяжелых больных и смертей от коронавируса.

- Также хотел бы отметить, что даже среди молодых пациентов, перенесших вирус в легкой форме, отмечаются стойкие последствия болезни – ухудшение памяти, постоянное ощущение слабости, одышка, панические атаки, долгое восстановление вкуса и запаха. Единственным способ сохранить свое здоровье и жизнь остается вакцинация, - подчеркнул Антон Лясковский.

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