Феодосиец обманул продавцов «Авито» на 400 тысяч рублей

В Феодосии в суд направлено уголовное дело о серии краж с банковских счетов граждан Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед судом предстанет феодосиец, который украл у продавцов «Авито» 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Сейчас он обвиняется в совершении 38 эпизодов преступлений.

Парень находил подходящие объявления и отправлял продавцам ссылку на поддельный сайт. Жертвы сами того не подозревая, указывали в полях данные своих банковских карт, на которые рассчитывали получить оплату за товар, но у мошенника были иные планы - позже продавцы понимали, что сами лишись средств. Таким образом феодосиец украл около 400 тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что керчанину грозит срок за кражу 250 тысяч рублей у родного дяди. Мужчина пожалел, что оставил парню свою банковскую карту и заявил в полицию.

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