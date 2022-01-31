Обильные снегопады и ливни улучшили водную ситуацию в Крыму

Запасов крымских водохранилищ хватит как минимум на год. Фото: Крымский бальзам/telegram

Обильные снегопады и ливни в Крыму за последние два месяца значительно улучшили водную ситуацию на полуострове, сообщила КП-Крым заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай. По словам синоптика, в декабре и январе осадки превысили норму, что положительно отразилось на запасах местных водохранилищ.

- Далее, как минимум в ближайшую неделю, мы также ожидаем обильных осадков. Зима в этом году выдалась снежная и влажная. Конечно, это положительно влияет на заполняемость местных водоемов, - пояснила Шенгелай.

По словам синоптика, уже невооруженным глазом видно, что Чернореченское водохранилище - полное, Симферопольское заполнено где-то 60%.

Ранее крымские эксперты уже отмечали, что за последнее время ситуация с водой в регионе изменилась в лучшую сторону - местные водохранилища регулярно пополняются, даже заполнились те, ресурсы которых полностью иссякли. Общий запас водоемов Крыма к концу 2020 года составлял 31,308 миллиона куб. м, а уже к концу 2021 года он вырос в четыре раза и составил 126,77 миллиона куб. м. По последним прогнозам, при максимальном использовании ресурсов этого может хватить на год вперед.

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