Ювелирные изделия входят в женский топ-5 самых желанных подарков

<ренд регулярно радует покупателей скидками до 70 % Фото: Depositfotos, NewAfrica

Путешествия, косметика, день в СПА, профессиональная фотосессия и, конечно - ювелирные изделия. Так выглядит топ-5 самых желанных подарков среди женщин. Сделать такой подарок просто — можно устроить онлайн-шопинг и купить ювелирные украшения в интернет-магазине с доставкой на дом и примеркой.

Но есть нюанс: выбирать нужно только проверенные бренды. Один из таких брендов — «MIUZ Diamonds», входящий в число старейших ювелирных предприятий России.

Кольца, серьги, браслеты, цепочки, колье, подвески, броши — это лишь часть ассортимента. Приятно отметить, что при создании украшений завод не только учитывает модные тренды, но и сохраняет традиции векового ювелирного наследия.

Другое направление деятельности «MIUZ Diamonds» — продажа сертифицированных российских бриллиантов от 0,05 ct с возможностью обратного выкупа. Кстати, компания предлагает не просто купить бриллианты, но и по желанию клиента изготовить ювелирные изделия по индивидуальному эскизу.

Цены на ювелирные украшения в интернет-магазине МЮЗ варьируются в широком диапазоне — от 350 до 40 000 000 рублей. При этом бренд регулярно радует покупателей скидками до 70 %. Ознакомиться с ассортиментом МЮЗ можно на официальном сайте и в одном из более чем 200 магазинов ювелирных украшений по всей стране.