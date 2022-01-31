За отказ носить маски оштрафовали 135 симферопольцев за неделю

В Симферополе продолжает действовать масочный режим в общественных местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшую неделю в Симферополе оштрафовали больше сотни нарушителей, которые не пользовались защитными масками в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Было составлено 135 протоколов по статье 20.6.1 за нарушение антиковидных ограничений, - говорится в сообщении.

Также мобильные группы проверили 307 автобусов, нагрянули с проверкой в 401 субъект хозяйственной деятельности. По результатам обхода было составлено 55 первичных актов, четыре из них отправлены в Роспотребнадзор.

Напомним, что в столичном городе продолжают работать 17 мобильных групп, которые следят за соблюдением антиковидных мер, а за за отсутствие маски при проезде в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

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