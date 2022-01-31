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Происшествия31 января 2022 12:55

После пожара в крымском селе нашли труп мужчины

Огонь уничтожил комнату в жилом доме
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Огнеборцы потушили пламя за 40 минут. Фото: mchs.rk.gov.ru

Огнеборцы потушили пламя за 40 минут. Фото: mchs.rk.gov.ru

В селе Изобильное, что в Нижнегорском районе Крыма, 30 января горел жилой дом. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, огонь охватил одну из комнат жилого одноэтажного дома.

О пожаре огнеборцам сообщили в 09.15 утра. Когда спасатели прибыли на место, огонь удалось потушить за 40 минут. Однако при осмотре дома, к сожалению, был обнаружен труп мужчины.

- Площадь пожара составила 9 кв.м. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины. Причины выясняются экспертами, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Евпатории на глазах у очевидцев сгорела машина 30 января. Пострадавших нет.

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