В Крыму намерены отреставрировать армянскую церковь 14 века

Армянская церковь (село Богатое). Фото: Википедия

Армянскую церковь Сурб Аменапркич в селе Богатое Белогорского района намерены в скором времени отреставрировать. Все работы будут проводиться в несколько этапов.

Процесс подготовки необходимых для этого документов уже позади, в настоящее время стоит задача закрепить за земельным участком собственника.

- Мы подготовили документацию по храму в Богатом. Сейчас идет передача земли, чтобы была хотя бы чья-то собственность, поскольку она в настоящий момент бесхозная, хотя это и памятник федерального значения, - сообщил в эфире «Радио Крым» председатель региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым «Крымское армянское общество» Георгий Акопян.

Отметим, что здание Церкви армянского монастыря Святого Спасителя (Сурб Аменапркич) было возведено еще в 14 веке, о чем свидетельствуют некоторые русскоязычные литературные источники. Это уникальный, единственный в своем роде памятник, которому на полуострове нет аналогов. В архитектуре комплекса есть мотивы армянского зодчества, которые сочетаются с элементами мусульманского и западноевропейского стилей. Данная церковь входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

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