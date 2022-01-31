В Крыму снова возросло число классов, переведенных на «удаленку» из-за ковида

На дистант полностью перешли семь школ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму увеличилось количество классов, переведенных на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Минобразования РК.

Так, из-за угрозы распространения Covid-19, на дистант в Крыму полностью перевели семь школ и закрыли один детский сад на 173 воспитанника.

- Также из-за ковида на дистанционное обучение переведено 190 классов в школах и 10 групп среднего профессионального образования. Кроме того, закрыты 32 группы в детских садах – это 759 воспитанников, - уточнили в пресс-службе Минобразования.

Напряженной остается и ситуация с ОРВИ. Так, на «удаленку» полностью ушла одна школа, а в других учебных заведениях перевели на дистант 168 классов. 387 воспитанников в 17 группах детских садов также были закрыты из-за угрозы распространения вируса.

Напомним, на прошлой неделе количество переведенных на «удаленку» классов равнялось 180 – такие данные Министерство образования Крыма передавало в пятницу, 28 января.

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