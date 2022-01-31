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Происшествия31 января 2022 15:15

В ДТП под Севастополем пострадал 11-летний ребенок

Авария произошла на трассе Симферополь - Севастополь
Ирина ГЕРЦ
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Виновник аварии не соблюдал ПДД

Виновник аварии не соблюдал ПДД

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аварии на трассе под Севастополем пострадала несовершеннолетняя девочка. Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Севастополю, ДТП произошло на 70 км трассы Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.

- Водитель, управляя автомобилем Hyundai, двигался по второстепенной дороге. При проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог водитель иномарки не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением женщины, которая двигалась по главной дороге, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала 11-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi. Она была госпитализирована в детскую больницу. За медицинской помощью обратилась и 42-летняя водитель иномарки.

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