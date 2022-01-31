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Происшествия31 января 2022 15:56

Крымская пенсионерка «подарила» мошеннику три квартиры

Общая стоимость недвижимости составила почти девять миллионов
Ирина ГЕРЦ
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Пенсионерке принадлежит три квартиры в Саках

Пенсионерке принадлежит три квартиры в Саках

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саках 85-летняя пенсионерка едва не лишилась недвижимости по вине 59-летнего мошенника. Как сообщили в пресс-службе Сакского районного суда, в собственности у пожилой женщины находились три квартиры общей площадью свыше 134 квадратов.

- Индивидуальный предприниматель из города Саки, желая незаконно обогатиться, хитростью и лестью добился расположения преклонного возраста городской жительницы, страдающей хроническим психическим расстройством. Он предложил ей свои услуги по приведению документов на принадлежащие ей квартиры в соответствие с российским законодательством и убедил женщину оформить на него договоры дарения, - рассказали в пресс-службе суда.

Пенсионерка, не читая документы, подписала их, и в результате «бизнесмен» стал владельцем имущества крымчанки. Общая стоимость квартир оценивается в девять миллионов рублей.

Женщина осталась бы без жилья, однако, неравнодушные знакомые пенсионерки, узнав о случившемся, обратились в следственный комитет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас нерадивый предприниматель находится под домашним арестом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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